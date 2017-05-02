В Ярославле врачи осмотрели фигуранта "болотного дела" Непомнящих

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Фигурант "болотного дела" Иван Непомнящих, который заявил об избиении в ярославской колонии, рассказал региональному уполномоченному по правам человека Сергею Бабуркину, что ему провели независимый медосмотр; адвокат Непомнящих уверяет, что у нее пока нет сведений о врачебном обследовании.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 28 апреля обязал Россию провести медосмотр Ивана Непомнящих и еще двух осужденных Руслана Вахапова и Евгения Макарова, которые заявили об избиении в колонии №1 Ярославля. Адвокат Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости 28 апреля, что осужденных должны были осмотреть независимые медики в течение 48 часов, в присутствии защитников и проведением фото- и видеофиксации. В то же время Бирюкова отметила, что процедура может затянуться из-за праздников.

Как стало известно РИА Новости, в воскресенье в колонии побывал Бабуркин. "Я встречался с Вахаповым, Макаровым и Непомнящих. Что самое главное – они сказали, что 28 апреля их посетили два врача и провели осмотр, два независимых врача. Как это требовалось по процедуре. По их словам, присутствовал представитель ФСИН России, во время осмотра сделаны соответствующие записи", — сказал омбудсмен.

Осужденные рассказали ему, что с пятницы их каждый день осматривают местные врачи и фиксируют их состояние. "Обращаются с ними, как они мне сказали, корректно, вежливо… Но все трое остаются в штрафном изоляторе", — подчеркнул Бабуркин.

Бирюкова заявила РИА Новости, что у нее пока нет достоверных сведений о медосмотре. "Сегодня выехали юристы туда как раз проверить на этот счет, что колония сделала или собирается сделать по этому поводу", — сказала адвокат. Она отметила, что будет нарушением проводить независимый медосмотр в отсутствие защитников осужденных.

РИА Новости не располагает комментарием УФСИН по Ярославской области.

Согласованное с властями шествие в Москве по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года в Москве вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков, Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, получили по 4,5 года колонии. По данным следствия, Непомнящих, работавший инженером-конструктором в НПО "Родина", принимал активное участие в драках с полицией, ударил сотрудников несколько раз кулаком и зонтом. Он был приговорен к 2,5 года лишения свободы.