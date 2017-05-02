1 мая в "Лужниках" открылся летний сезон

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. 1 мая в Москве состоялся городской праздник "Открытие летнего сезона в "Лужниках", сообщает сайт mos.ru.

Мероприятие прошло на 15 спортивных и развлекательных площадок, на которых выступили лучшие российские экстремальные команды и состоялся большой концерт с участием популярных российских исполнителей и музыкальных коллективов.

Также посетителей ждали любительский турнир по мини-футболу, открытый чемпионат Москвы по ВМХ/МТВ-фристайлу в дисциплине "дерт", квалификация на чемпионат России по самокату (Russian Scooter Championship 2017) в категории "любители", соревнования по воркауту и другие соревнования.

В зоне "Активный отдых третьего тысячелетия" гости познакомились с новинками в сфере активного отдыха и досуга, приняли участие в мастер-классах, оценили площадку бампербола и спортивные гаджеты (среди них мобильные прыжковые ходули, электроскейт, сегвей-электроскутер и электросамокат).