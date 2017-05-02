Около 10 тысяч росгвардейцев будут охранять порядок на майские праздники

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Почти 10 тысяч военнослужащих Росгвардии будут охранять общественный порядок в майские праздники, сообщил журналистам главнокомандующий войсками национальной гвардии, директор Росгвардии Виктор Золотов.

"На майские праздники мы вместе с другими правоохранительными структурами будем обеспечивать порядок и спокойствие наших граждан. Почти 10 тысяч военнослужащих выйдут в этот день на службу для обеспечения порядка и безопасности", — сказал он.

По словам Золотова, для обнаружения взрывоопасных веществ и предметов военнослужащие будут использовать служебных собак.

"Мы будем применять технические средства и служебных собак для обнаружения взрывоопасных предметов и веществ. Хочу сказать, что нами подготовлены достаточные силы и средства для того, чтобы мы могли их задействовать в любой точке нашей страны при необходимости", — отметил он.