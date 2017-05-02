Около 10 тысяч росгвардейцев будут охранять порядок на майские праздники
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Почти 10 тысяч военнослужащих Росгвардии будут охранять общественный порядок в майские праздники, сообщил журналистам главнокомандующий войсками национальной гвардии, директор Росгвардии Виктор Золотов.
"На майские праздники мы вместе с другими правоохранительными структурами будем обеспечивать порядок и спокойствие наших граждан. Почти 10 тысяч военнослужащих выйдут в этот день на службу для обеспечения порядка и безопасности", — сказал он.
По словам Золотова, для обнаружения взрывоопасных веществ и предметов военнослужащие будут использовать служебных собак.
"Мы будем применять технические средства и служебных собак для обнаружения взрывоопасных предметов и веществ. Хочу сказать, что нами подготовлены достаточные силы и средства для того, чтобы мы могли их задействовать в любой точке нашей страны при необходимости", — отметил он.
В Москве на Красной площади прошла первая ночная тренировка парада Победы.
В репетиции торжественного шествия приняли участие более 10 тысяч военных и 114 единиц современного вооружения и военной техники.
Автомобиль министра обороны России на тренировке Парада Победы.
По Красной площади прошли 28 пеших парадных расчетов, среди них: военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов.
Кроме того, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.
В составе механизированной колонны проехали самоходные гаубицы "Мста-С" и новейшая "Коалиция-СВ", ракетный комплекс "Искандер", представляющие ракетные войска и артиллерию.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВпервые по брусчатке главной площади страны проехали новейшие образцы вооружения противовоздушной обороны в холодной арктической окраске – зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", а также танки Т-72Б3.
Впервые по брусчатке главной площади страны проехали новейшие образцы вооружения противовоздушной обороны в холодной арктической окраске – зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", а также танки Т-72Б3.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВ составе механизированной колонны также проследовали бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортёры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны "Бук-М2", "Тор-М2У", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и пусковые установки зенитной ракетной системы "С-400", ракетные комплексы "Ярс".
В составе механизированной колонны также проследовали бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортёры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны "Бук-М2", "Тор-М2У", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и пусковые установки зенитной ракетной системы "С-400", ракетные комплексы "Ярс".
Военнослужащие на тренировке парада Победы на Красной площади.
Кроме того в репетиции торжественного шествия приняли участие перспективные образцы бронетехники на платформах "Армата", "Курганец", "Бумеранг".
Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков на репетиции военного парада.
Бронеавтомобиль "Тайфун-У" на тренировке парада Победы.
В связи с репетицией парада в столице были перекрыты два десятка улиц.
Бронеавтомобили "Тайфун-К" на репетиции парада Победы на Красной площади.
Парковочное пространство вблизи прохождения военной техники ограничили с 27 апреля по 9 мая.
Командир экипажа бронеавтомобиля "Тигр-М" на репетиции военного парада.
Следующая ночная тренировка парада Победы пройдет 3 мая, а 7 мая состоится генеральная репетиция.