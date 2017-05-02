Медведев поручил изучить вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину, а также Минэкономразвития совместно с Пенсионным фондом до 24 мая проработать вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщается на сайте правительства.

"Минтруду России (М.А.Топилину), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом Российской Федерации в целом", — говорится в перечне поручений по итогам обсуждения в Госдуме отчёта правительства о результатах работы в 2016 году.