В Останкинской башне появятся аудиоэкскурсии на двух языках

В Останкинской башне появятся аудиоэкскурсии на двух языках

В Останкинской башне появятся аудиоэкскурсии на двух языках

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В этом месяце посетители Останкинской телебашни смогут воспользоваться новой услугой — аудиогидом на русском и английском языках, сообщает mos.ru. Нововведение приурочено к 50-летию башни, которое празднуется в этом году.

Экскурсии будут знакомить гостей с историей строительства сооружения и интересными фактами о нем. С помощью аудиогида также можно будет самостоятельно изучить панораму столицы.

Вместе с устройством посетители получат специальную карту, где у основных достопримечательностей, которые видны со смотровой площадки, будет электронная метка. Ее можно будет отсканировать с помощью аудиогида и запустить рассказ об этом месте или здании. Всего на карте будет представлено свыше 20 достопримечательностей Москвы.

Взять в аренду аудиогид можно будет в павильоне "Сувениры" экскурсионного бюро или в сувенирном киоске Останкинской телебашни.

Также в мае впервые будет открыта для посетителей площадка, расположенная на высоте 85 метров. Оттуда можно посмотреть на внутреннее устройство сооружения.