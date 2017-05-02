За выборами во Франции следят более 50% россиян

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более половины россиян интересуются выборами во Франции, при этом 57% считают исход президентской гонки значимым и для РФ, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Избирательной кампанией во Франции интересуется каждый второй россиянин (55%), из них 10% сообщили, что внимательно следят за ее ходом, а 45% узнают о ней время от времени", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"По мнению 57% граждан, исход президентской гонки во Франции будет значимым для России… Треть россиян (35%) считает итог голосования не слишком важным для нашей страны", — отмечает ВЦИОМ.

Респонденты старше 60 лет уделяют выборам в этой стране больше внимания, чем молодежь (64% против 23%), уточнили социологи. При этом женщины более склонны считать значимым для РФ итог этих выборов, этой точки зрения придерживаются 62% опрошенных россиянок. А вот мнения мужчин разделились почти поровну: 48% из них признают важность события, противоположное мнение у 45%.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 25-26 апреля среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Первый тур выборов президента состоялся во Франции 23 апреля. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед" экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который пройдет 7 мая.

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