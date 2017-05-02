На Сахалине экологи остановили водозабор из-за стройки ТОР "Горный воздух"

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Экологи сообщили о том, что в ходе обследования района строительства горнолыжной инфраструктуры в рамках ТОР "Горный воздух" на Сахалине обнаружили загрязнение реки Еланьки, что привело к остановке городского водозабора.
По данным Эковахты, в 40 метрах от реки, в ее водоохранной зоне, работает буровая установка на базе ГАЗ-66, техника для ее обслуживания передвигается по дороге, грязь с которой стекает в Еланьку. Также экологи сообщают о том, что вода размывает отсыпку в коридоре Южного подъемника, ручьи вымывают грунт вокруг опор канатно-кресельной дороги — отсюда в Еланьку поступает наибольший объем взвесей.
Как рассказал РИА Новости представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, от экологов в правительство не поступало официального обращения.
"По данным горводоканала, закрытие водозабора происходит ежегодно – тает снег, грязь, и эта ситуация не связана со строительством "Горного воздуха". Мы всегда на связи с горводоканалом, их специалисты постоянно делают обходы. И тревожных сигналов, что стройка вредит, нет. Все работы проводятся в соответствии с нормативными документами. Кроме того, непосредственно процесс стройки еще не начат – пока идут подготовительные работы", — добавил собеседник.
ТОР "Горный воздух" создан на базе одноименного горнолыжного комплекса в Южно-Сахалинске. До 2020 года планируется построить 60 километров горнолыжных трасс, девять канатных дорог, построить гостиницы и коттеджи на 600 номеров, рестораны и кафе на 220 мест.