На Сахалине экологи остановили водозабор из-за стройки ТОР "Горный воздух"

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Экологи сообщили о том, что в ходе обследования района строительства горнолыжной инфраструктуры в рамках ТОР "Горный воздух" на Сахалине обнаружили загрязнение реки Еланьки, что привело к остановке городского водозабора.

"Обследование показало, что с объектов, возводимых в районе Долина Туристов, в реку Еланька с талыми водами стекают большие объемы взвешенных веществ – при этом, ниже по течению на реке находится водозабор "Река Елань", ежедневно поставляющий Южно-Сахалинску 4-6 тысяч кубометров питьевой воды. Все строительство ведется во втором поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения", — говорится в сообщении общественной организации " Экологическая вахта Сахалина ".

По данным Эковахты, в 40 метрах от реки, в ее водоохранной зоне, работает буровая установка на базе ГАЗ-66, техника для ее обслуживания передвигается по дороге, грязь с которой стекает в Еланьку. Также экологи сообщают о том, что вода размывает отсыпку в коридоре Южного подъемника, ручьи вымывают грунт вокруг опор канатно-кресельной дороги — отсюда в Еланьку поступает наибольший объем взвесей.

"Группа также осмотрела водозабор "Река Елань" и обнаружила, что он прекратил работу – пруды-накопители полностью осушены, а грязная река пущена в обход гидротехнических сооружений. Причину этого пояснили работники водозабора – с 27 апреля он закрыт из-за резко возросшей мутности воды", — сообщает Эковахта.

Как рассказал РИА Новости представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, от экологов в правительство не поступало официального обращения.

"По данным горводоканала, закрытие водозабора происходит ежегодно – тает снег, грязь, и эта ситуация не связана со строительством "Горного воздуха". Мы всегда на связи с горводоканалом, их специалисты постоянно делают обходы. И тревожных сигналов, что стройка вредит, нет. Все работы проводятся в соответствии с нормативными документами. Кроме того, непосредственно процесс стройки еще не начат – пока идут подготовительные работы", — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что активисты на Сахалине начали сбор подписей под интернет-петицией к президенту России Владимиру Путину о приостановке реализации новых этапов ТОР "Горный воздух", ее авторы настаивают на предварительной оценке воздействия на окружающую среду и широком общественном обсуждении стройки. Тогда в правительстве области сообщили, что в тексте петиции содержится значительное количество информации, не соответствующей действительности.

ТОР "Горный воздух" создан на базе одноименного горнолыжного комплекса в Южно-Сахалинске. До 2020 года планируется построить 60 километров горнолыжных трасс, девять канатных дорог, построить гостиницы и коттеджи на 600 номеров, рестораны и кафе на 220 мест.