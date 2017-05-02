Приморский океанариум будет сотрудничать с сеульским Lotte World

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая — РИА Новости. Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН и его филиал Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" будут сотрудничать с сеульским океанариумом Lotte World, сообщает пресс-служба Приморского океанариума.

"Директор Океанариума Lotte World из Республики Корея доктор Ко Чонак, директор Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Андрей Адрианов, директор филиала Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" Александр Михайлюк подписали Меморандумы о совместной научной и образовательной деятельности, включающей исследования и разработки в области наук о живой природе и океане. Срок действия меморандума — пять лет", — говорится в сообщении.

Сотрудничество с Сеулом будет развиваться в трех основных направлениях. Корейский океанариум предлагает представить аквариум от Приморского океанариума среди своих экспозиций.

"У посетителей будет возможность убедиться, что посещение океанариума в Сеуле вовсе не исключает визита в Приморский океанариум во Владивостоке. Они совершенно разные, каждый имеет уникальные коллекции, и в Приморье можно найти для себя много нового. Меморандум предполагает также обмен специалистами, занимающимися научными исследованиями, образованием, просветительством", — сообщает пресс-служба.

Ещё одно направление сотрудничества – проведение рабочих конференций, которые будут проходить поочередно в Республике Корея и в России.

Отмечается, что Lotte World Aquarium — ровесник Приморского океанариума. Основное различие – в Lotte World Aquarium нет дельфинария.

В октябре прошлого года в океанариуме погибли два тихоокеанских белобоких дельфина. Следствие сообщило, что внешних телесных повреждений не обнаружено, проводится гистологическое исследование на предмет ядов, токсинов и химикатов. Возбуждено дело по статье "халатность". За несколько дней до этого в океанариуме погиб сивуч, спасенный летом на Сахалине. По данным СМИ, на теле животного были замечены следы ударов тупым предметом. Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели животного.

Океанариум вновь начал принимать посетителей с 20 декабря 2016 года. В ноябре 2016 года была временно приостановлена продажа билетов для профилактических работ. За полтора месяца были проведены техническое обслуживание систем жизнеобеспечения, систем электронных экспозиций, отполированы поцарапанные акриловые смотровые стекла бассейнов, заменена часть поврежденных растений в экспозиции "Тропический лес".