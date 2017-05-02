ДВФУ и Токайский университет договорились об обмене студентами и учеными

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Токайский университет (Япония) заключили соглашение об обмене студентами и научными сотрудниками, сообщает российский вуз.

Документ подписали исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов и ректор Токайского университета Киёси Ямада во время визита делегации японского вуза во Владивосток.

"Университеты рассчитывают наладить регулярный обмен студентами и учеными уже в этом году. Старт может положить совместная образовательная программа в области медицины — заявка на ее грантовую поддержку подана в Правительство Японии. Участники смогут проходить как краткосрочные двухнедельные стажировки, так и более продолжительные — до года — с возможностью засчитывать курсы (кредиты) в своем вузе. Главными площадками для обучения выступят Медицинский центр ДВФУ и госпиталь Токайского университета", — сообщает вуз.

На встрече в ДВФУ российские и японские ученые также обсудили расширение связей и создание совместных научных подразделений, занимающихся исследованиями в области климата, геномной медицины, антропологии, археологии, юриспруденции, экономики, международных отношений и других сферах.

"Мы убеждены, что сотрудничество в области науки и образования — путь для укрепления и расширения взаимоотношений России и Японии", — сказал Киёси Ямада.

Также ранее Анисимов посетил Университет Хоккайдо, где обсуждались перспективы совместных исследований по биофизике, радиационной биологии и медицине, запуск сетевых научных лабораторий и обменных программ. Предложение о расширении сотрудничества также поступило от корпорации "Мицубиси", которая готова профинансировать создание центра изучения российско-японских отношений в ДВФУ, выделять стипендии и гранты для студентов. На сегодня у ДВФУ заключены партнерские соглашения с 37 университетами и исследовательскими центрами Японии.