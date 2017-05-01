Путин одобрил закон об электронных больничных

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании листка нетрудоспособности в электронной форме, документ размещен на официальном портале правовой информации в понедельник.

Уточняется, что сейчас для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам по закону требуется предъявить больничный, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.

Поправками предусматривается возможность оформления больничного как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц и имеющего равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бланке.

"Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года", — отмечается в документе.

По мнению вице-спикера СФ Галины Кареловой, преимущества электронной формы очевидны. Она удобна, экономит время пациентов и медиков. Если пациент чувствует себя здоровым, сможет "закрыть" больничный без визита к врачу, история его болезни, причина, по которой выдан больничный лист, место и время его оформления, сохранится в электронном архиве.

Сенатор отметила, что не все организации, особенно в глубинке, готовы быстро перейти на эту технологию. Поэтому бумажная форма остается пока действительной наравне с электронной. А у граждан будет выбор — оформить листок нетрудоспособности в привычном бумажном виде либо в электронном, дав на это свое письменное согласие.