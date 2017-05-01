Интервалы в движении поездов на МЦК сократили

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) с 1 мая стали курсировать с сокращенными интервалами — 5 минут в часы пик и 10 минут в обычное время, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее в компании РЖД сообщали, что для того, чтобы сократить интервалы, на кольцо запустят 9 дополнительных поездов "Ласточка" в дополнение к 33 существующим.

С начала 2017 года МЦК воспользовались 20 миллионов пассажиров. Всего за время эксплуатации новой линии — 47 миллионов человек. Ежедневный пассажиропоток по будням в марте в среднем составляет 345,6 тысячи человек, рекордный показатель в 364,6 тысячи пассажиров был достигнут 14 марта. В 2017 году пассажиропоток МЦК составит, как ожидается, 90 миллионов человек.