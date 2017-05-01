Путин одобрил закон о помощи инвалидам-колясочникам при посадке в поезда

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил закон об ответственности перевозчиков за организацию посадки и высадки в поездах инвалидов на креслах-колясках, документ размещен на официальном портале правовой информации в понедельник.

Соответствующие изменения вносятся в статью 80 ФЗ "Устав железнодорожного транспорта РФ". Документ принят Госдумой 20 апреля, одобрен Совфедом 26 апреля.

Документ направлен на исключение ситуаций, когда инвалидам с ограниченной мобильностью не оказывается услуга по посадке на поезд и высадке из него. Для этого в устав железнодорожного транспорта вносится поправка о том, что ответственность за посадку и высадку будет совместная для перевозчика и владельца инфраструктуры. Сейчас отвечает за это только владелец инфраструктуры, поясняют авторы.

По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, необходимость таких изменений продиктована тем, что в пригородном железнодорожном сообщении на подавляющем большинстве остановочных пунктов (более чем на восьми тысячах) персонала владельца инфраструктуры нет. Здесь работают только работники перевозчика, в обязанность которых помощь инвалидам не входит. Теперь это предполагается исправить, уточнила она.

Поскольку времени на подготовку к оказанию инвалидам этой услуги не так много, Карелова "очень бы советовала тем, кто отвечает за перевозку пассажиров, продумать, как ее организовать, в том числе на небольших станциях".