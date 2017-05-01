В Петербурге около 100 тысяч человек вышли на первомайское шествие

Вид на Яхтенный вантовый мост с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Яхтенный вантовый мост с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Около 100 тысяч человек приняли участие в первомайских мероприятиях в Петербурге, сообщил в понедельник РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Около 100 тысяч человек приняли участие в первомайских мероприятиях", — сказал собеседник агентства.

​

Сегодня представители различных партий и общественных движений вышли объединенной колонной, которая прошла по Невскому проспекту. После этого часть участников шествия отправилась на Дворцовую площадь, а часть перешла на Марсово поле, где провела митинг против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций.