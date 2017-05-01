Власти Москвы рассказали, какие дома придут на смену пятиэтажкам

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Монолитные и панельные дома нового поколения с просторными изолированными комнатами и раздельными санузлами, подъездами с низкими порогами и пандусами и современными лифтами и инженерными системами придут на смену сносимым в Москве пятиэтажкам, сообщается на официальном портале мэра Москвы в понедельник.
"На смену ветхим пятиэтажкам придут монолитные и панельные дома нового поколения. Это будет качественное жилье, построенное по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий. Новые проекты позволяют сейчас возводить дома разных уровней, этажности и конфигураций. Современные панели — трехслойные, энергоэффективные, с возможностью внутренней свободной планировки, с лифтами, которые опускаются до уровня входной группы так, чтобы до них не надо было добираться по лестницам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в домах будут учтены повышенные меры безопасности: будут установлены видеокамеры, круглосуточно фиксирующие все происходящее. Подъезды оснастят низкими порогами и заездными пандусами для маломобильных граждан. Каждое здание будет оборудовано современными инженерными системами, которые гарантируют бесперебойную подачу воды, света и электричества.
Как сообщается на сайте, в квартирах будет выполнен современный ремонт: пластиковые окна, просторные изолированные комнаты и коридор, раздельные санузлы, кухни в светлых тонах, балконы или лоджия, которые оборудуют стеклопакетами, а на полу положат керамическую плитку. Кроме этого, благоустроят по новым стандартам дворы и территорию вокруг домов. Рядом с домами разобьют парки, оборудуют их велодорожками, построят спортивные и детские площадки.