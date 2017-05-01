В Грозном на первомайский митинг вышли свыше ста тысяч человек

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Участники митинга, посвященного празднованию Международного дня солидарности трудящихся, на площади у Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном

Участники митинга, посвященного празднованию Международного дня солидарности трудящихся, на площади у Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 1 мая — РИА Новости. Свыше 100 тысяч жителей Чечни приняли участие в прошедшем в Грозном митинге, посвящённом Дню международной солидарности, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Акция собрала свыше ста тысяч человек из различных городов и районов ЧР. Среди демонстрантов — представители органов исполнительной власти, законодательного собрания ЧР, общественных объединений, студенты вузов и ссузов, активисты молодежных организаций и многие другие", — говорится в сообщении.

В руках митингующих флаги России и Чечни, тематические баннеры, плакаты, шары и цветы. Завершился митинг праздничным концертом.