На первомайское шествие в Симферополе вышли более 25 тысяч человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Более 25 тысяч симферопольцев приняли участие в первомайским шествии в центре города, трансляция демонстрации, в которой приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и руководитель парламента Владимир Константинов, велась по республиканскому телевидению.

Люди пришли в центр города с флагами России и Крыма, шарами и цветами. В демонстрации приняли участие трудовые коллективы города. Предприятия Симферополя привлекли к показу образцы своей спецтехники. Хорошему настроению людей и большому числу участников шествия в центре Симферополя способствует отличная погода – в Крыму почти неделю безоблачно и тепло. Традиционно в колонне прошли руководители правительства и парламента Крыма.

"Праздник весны и труда способствует установлению хорошего настроения. На самом деле мы видим, что люди в хорошем настроении, это праздник для всей семьи, здесь и молодежь, и ветераны. Все-таки это традиции, которые достались нам от наших отцов и дедов. Поздравляем всех трудящихся с праздником", — сказал Аксенов.

Безопасность крымчан, вышедших в город на Первомай, обеспечивают правоохранители. Центральные кварталы Симферополя по периметру обеспечены постами с сотрудниками полиции, которые у рамок с металлоискателями проводят контроль граждан. Перекрестки вокруг центрального проспекта города, где проводится шествие, заблокированы грузовиками.

"Для охраны общественного порядка в Крыму и в Симферополе задействовано достаточное количество сотрудников органов внутренних дел", — сказала РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей республиканского МВД.

По данным министра внутренней политики, связи и информации региона Дмитрия Полонского, в шествии в центре Симферополя приняло участие более 25 тысяч человек.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>