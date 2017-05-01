Глава ФНПР: масштаб шествия доказал актуальность лозунгов профсоюзов

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В московской акции профсоюзов, посвященной Дню труда, приняли участие около 130 тысяч человек, что на 30 тысяч превышает результаты прошлогоднего шествия, это говорит об актуальности выдвинутых лозунгов, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

"Акция в Москве завершилась, по предварительным подсчётам, в ней приняли участие около 130 тысяч членов профсоюзов, активных москвичей. Напомню, в прошлом году участвовало около 100 тысяч. Это говорит о том, что наши лозунги и требования актуальны — их разделяют все профсоюзы Москвы, а с другой стороны — господь бог сделал хорошую погоду", — сказал лидер ФНПР.

"С учётом того, что колонны собирались с восьми утра, люди пришли на праздник заранее с хорошим настроением, и это настроение у них продолжается и будет продолжаться в течение всего дня", — добавил он.

Он также отметил, что акции по России проходят активно. "Наши предварительные цифры по количеству участников подтверждаются, все наши лозунги поддержаны", — заявил Шмаков.

Акция прошла под лозунгом "За достойную работу, зарплату, жизнь!". Кроме того, ФНПР выдвинула лозунги "Богатства недр России – на благо россиян!", "Возродим производство – сократим безработицу!", "Даешь прогрессивную шкалу подоходного налога!", "Бедная молодежь — государство без будущего!", "Молодым – работу, пенсионерам – заботу!", "Нет — коммунальному грабежу!", "Серая зарплата сегодня – черные дни завтра!" и другие.