В центре Москвы начали распускаться первоцветы

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Крокусы, шалфей, нарциссы и другие луковичные начали распускаться в центре Москвы, сообщает mos.ru. Растения, высаженные в прошлом году, постепенно выходят из спячки. Первоцветы уже можно увидеть на Новинском бульваре.

С июня и до поздней осени Москву украшают однолетние и многолетние растения. Цветы в столице высаживают в парках, скверах, на бульварах, улицах, вылетных магистралях и въездах в город. В ассортименте летней рассады агератум, алиссум, бальзамин, бегония изящная, петуния, сурфиния, георгины, тагетес, флоксы, колеус, цинерария, сальвия.

Раньше цветники в Москве оформляли, как правило, яркими однолетними растениями, но цветы в них приходилось менять минимум дважды в год. Теперь у города новая концепция: многолетних и двулетних растений стали высаживать больше, чем однолетних.