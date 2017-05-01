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Общество

В центре Москвы стартовала акция, посвященная Дню труда

Сюжет:
Празднование Первомая в 2017 году (6)
10:0401.05.2017
(обновлено: 10:24 01.05.2017)
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© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкПервомайская демонстрация трудящихся на Красной площадиПервомайская демонстрация трудящихся на Красной площади
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Шествие, посвященное Празднику весны и труда, началось в Москве. В акции, которая в этом году проходит под лозунгом "За достойный труд, зарплату, жизнь", принимают участие представители всех профсоюзов Москвы, трудящиеся Подмосковья, студенты, ветераны, а также представители "Единой России" и других парламентских партий.

Первомайская демонстрация на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Праздник весны и труда
Первые колонны начали шествие по Красной площади. Во главе колонны мэр Москвы Сергей Собянин и глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев. За ними следуют люди с цветами, флагами и воздушными шарами. В акции принимает участие много молодежи, многие москвичи взяли с собой детей, передает корреспондент РИА Новости.

В этот день в столице хорошая погода — солнце и около 23 градусов тепла.

Колоны во главе с профсоюзами и победителями конкурса "Московские мастера" следуют по Большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск. Завершится шествие на Красной площади. Традиционно во всех районах города в этот день открыты праздничные площадки.

Лидер Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил РИА Новости, что профсоюзы считают этот день не только праздником, но и возможностью выставить значимые для трудящихся требования к властям.

© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкПервомайские демонстрации в городах России
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Первомайские демонстрации в городах России

"Самое главное наше требование – это, безусловно, повышение заработной платы, переход к экономике развития, основанный на повышении платёжеспособного спроса населения", — заявил глава ФНПР. По его словам, профсоюзы выдвигают и требования по улучшению условий труда, сокращению вредных факторов на производстве, созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, а также выполнению всех социальных гарантий.

Первомайские акции проходят в этот день и в регионах. По данным ФНПР, в 737 городах и районных центрах на шествия и митинги выйдут более 2,5 тысяч человек. Наиболее массовые акции проходят в Якутске и Краснодаре, где ожидается около 50 тысяч человек, в Самаре — 39 тысяч, в Перми — 37 тысяч, а в Ижевске и Магнитогорске около 30 тысяч.

Первомайская демонстрация на Красной площади. 2016 год
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Праздник труда и будущие проблемы
Главным политическим крылом профсоюзов выступают представители региональных структур Всероссийской политической партии "Союз Труда", созданной активистами ФНПР.

Как ранее сообщили представители московских профсоюзов, основная часть акции пройдет на Красной площади — на трибуны у стен Кремля приглашены более 6,5 тысяч из числа ветеранов труда, ветеранов войны, молодежи.

Первого мая во многих странах мира отмечается День труда. Его история началась в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до 8. Тогда демонстрация не увенчалась успехом, однако спустя три года эта идея была поддержана на Парижским конгрессе трудящихся, и 1 мая было утверждено Всемирным днем солидарности трудящихся.

© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкПервомайская демонстрация трудящихся на Красной площади
© РИА Новости . Максим Блинов
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Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади
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