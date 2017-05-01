В центре Москвы стартовала акция, посвященная Дню труда

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Шествие, посвященное Празднику весны и труда, началось в Москве. В акции, которая в этом году проходит под лозунгом "За достойный труд, зарплату, жизнь", принимают участие представители всех профсоюзов Москвы, трудящиеся Подмосковья, студенты, ветераны, а также представители "Единой России" и других парламентских партий.
В этот день в столице хорошая погода — солнце и около 23 градусов тепла.
Колоны во главе с профсоюзами и победителями конкурса "Московские мастера" следуют по Большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск. Завершится шествие на Красной площади. Традиционно во всех районах города в этот день открыты праздничные площадки.
Лидер Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил РИА Новости, что профсоюзы считают этот день не только праздником, но и возможностью выставить значимые для трудящихся требования к властям.
"Самое главное наше требование – это, безусловно, повышение заработной платы, переход к экономике развития, основанный на повышении платёжеспособного спроса населения", — заявил глава ФНПР. По его словам, профсоюзы выдвигают и требования по улучшению условий труда, сокращению вредных факторов на производстве, созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, а также выполнению всех социальных гарантий.
Первомайские акции проходят в этот день и в регионах. По данным ФНПР, в 737 городах и районных центрах на шествия и митинги выйдут более 2,5 тысяч человек. Наиболее массовые акции проходят в Якутске и Краснодаре, где ожидается около 50 тысяч человек, в Самаре — 39 тысяч, в Перми — 37 тысяч, а в Ижевске и Магнитогорске около 30 тысяч.
Как ранее сообщили представители московских профсоюзов, основная часть акции пройдет на Красной площади — на трибуны у стен Кремля приглашены более 6,5 тысяч из числа ветеранов труда, ветеранов войны, молодежи.
Первого мая во многих странах мира отмечается День труда. Его история началась в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до 8. Тогда демонстрация не увенчалась успехом, однако спустя три года эта идея была поддержана на Парижским конгрессе трудящихся, и 1 мая было утверждено Всемирным днем солидарности трудящихся.