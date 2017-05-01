В главном командовании ВКС прошло чествование ветеранов ВОВ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, прошли в главном командовании Воздушно-космических сил, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По данным ведомства, в мероприятиях участвовали представители главного командования ВКС, командный состав авиационных частей, частей противовоздушной обороны и космических войск.

"Мы гордимся вами и вашим подвигом и обязаны вам своими жизнями. В свою очередь хотим заверить, что приложим все усилия, чтобы достойно выполнять свой служебный долг и оберегать нашу Родину от любых опасностей", — приводятся в сообщении слова начальника главного штаба – первого заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Павла Кураченко.

Кроме того, в мероприятии приняли участие ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил, артисты театра и кино, а также ансамбли художественной самодеятельности соединений и частей ВКС.