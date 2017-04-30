В Ивановской области прошел компьютерный чемпионат среди пенсионеров

ИВАНОВО, 30 апр – РИА Новости. Представители Кинешмы и Иванова стали победителями чемпионата Ивановской области по компьютерному многоборью среди жителей старшего поколения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Областной чемпионат комьютерной грамотности среди жителей старшего поколения проходит в регионе в четвертый раз. В этом году в нем приняли участие 19 человек из 12 муниципальных образований. Они продемонстрировали навыки работы на портале государственных услуг, в ГИС ЖКХ, в поисковых системах", – сказал собеседник агентства.

Победители чемпионата представят Ивановскую область на финальных соревнованиях по компьютерному многоборью в Санкт-Петербурге 25-27 мая. Самым старшим участником компьютерных состязаний в этом году стал 72-летний житель региона.

"Все участники чемпионата прошли обучение на курсах компьютерной грамотности в организациях соцобслуживания. В регионе работают 28 компьютерных клубов, в которых ежегодно обучаются более тысячи жителей области старшего возраста. Востребованность таких курсов свидетельствует о том, что и пожилые могут осваивать новые технологии, не отставая от молодого поколения", – добавили в пресс-службе.

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