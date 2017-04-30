Более 10 тысяч человек посетили благотворительный праздник "Белый цветок"

Благотворительный праздник «Белый цветок» посетили более 10 тысяч человек

Благотворительный праздник «Белый цветок» посетили более 10 тысяч человек

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В субботу, 29 апреля, в парке "Останкино" на ВДНХ состоялся третий ежегодный общегородской праздник "День благотворительности "Белый цветок”", который посетили более 10 тысяч человек, сообщает сайт mos.ru.

На празднике выступили детские творческие коллективы Москвы и 10 регионов страны. На ярмарке гости праздника могли купить сувениры, а также сделать благотворительный взнос. Собранные средства направят в помощь подопечным развивающего центра "Елизаветинский сад".

Первый день белого цветка в России состоялся в 1911 году. В 2011 году праздник был возрожден православной службой помощи "Милосердие". Последние пять лет общегородские праздники милосердия проходят в Москве, Воронеже, Белгороде, Курске, Костроме и Пензе.