Авиагруппировку для тушения пожаров в регионах усилили двумя Ил-76

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Минобороны России увеличило авиационную группировку на оперативном аэродроме в Иркутской области еще двумя самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 для тушения природных пожаров в регионах, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

"Экипажи четырех самолетов Ил-76, оборудованных специальными водосливными авиационными приборами ВАП-2, находятся в полной готовности для выполнения задач по борьбе с огнем. Командиры экипажей Ил-76 — летчики первого класса, обладающие практическим опытом тушения подобных пожаров в различных метеоусловиях", — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, резервуары ВАП-2, которыми оборудованы Ил-76, вмещают 42 тысячи литров воды или огнегасящей жидкости.

Как отмечается, для воздушной разведки и тушения природных пожаров, а также ликвидации их последствий в Центральном военном округе сформированы сводные авиационные, инженерные и пожарные подразделения общей численностью свыше 9,5 тысячи военнослужащих, 11 самолетов и вертолетов, в том числе Ми-8 и Су-24мр.