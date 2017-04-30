В 2017 году в Москве продолжит работу программа "Моя улица"

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Cписок мест для прогулок по Москве в этом году пополнится новыми благоустроенными территориями, вошедшими в программу "Моя улица". Об этом сообщает сайт mos.ru.



Программа начала работать на центральных улицах столицы 10 апреля, на Садовом кольце — в ночь на 17 апреля. Всего в списке 87 объектов, в том числе, Триумфальная площадь — от рынка и цирка до качелей и фестивалей, ставшая одним из любимых мест москвичей после благоустройства.



Москвичи и гости столицы могут также прогуляться по Тверской улице, где появились стелы навигации, уличная мебель, светильники со светодиодными лампами. Тротуары, стали почти вдвое шире и вымощены гранитом. Новый облик получили и другие старейшие московские улицы — Рождественка, Пушечная и другие.



По Бульварному кольцу можно добраться до Тургеневской площади и Мясницкой улице, благоустроенной в 2015 году.



На Новом Арбате проводятся городские фестивали, мастер-классы и концерты. Рядом на "Воздвиженке" находится кинотеатр "Художественный" — один из первых синематографов в Москве, а также один из самых необычных домов столицы — дом Арсения Морозова.



Дальше, на углу Воздвиженки и Моховой, находится монументальное здание Российской государственной библиотеки, у которого можно свернуть направо и пройти по Моховой улице к памятнику князю Владимиру на Знаменке. Здесь же расположен Дом Пашкова, построенный всего за два года по проекту Василия Баженова.



Больше пешеходных маршрутов можно найти на Московском туристическом портале и сайте "Узнай Москву". В приложении "Узнай Москву" к лету появится автоматический аудиогид по историческим местам столицы. Он вычислит, мимо каких исторических зданий проходит пользователь, и сам включит нужную аудиодорожку.