В столице открылся фестиваль “Московская весна”

Антиквариат и лавандовые картины: что можно купить на фестивале «Московская весна»

Антиквариат и лавандовые картины: что можно купить на фестивале «Московская весна»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. На площадках фестиваля пройдут выступления вокальных коллективов из 12 стран, состоятся мастер-классы, пройдут лекции и экскурсии, посвященные миру музыки. В торговых шале посетители смогут купить сувениры, сладости, предметы антиквариата, картины и подарки, сообщает сайт mos.ru.

На Арбате гости фестиваля смогут приобрести мыло, сваренное по старинным рецептам. На Тверской площади расположится целый антикварный магазин. В Столешниковом переулке открыта антикварная лавка, специализирующаяся на старинной посуде, и лавка, предлагающая оттиски картин художников XX века. В Камергерском переулке можно купить оригинальные сувениры и подарки из стекла ручной работы. В тематическом бутике у памятника Юрию Долгорукому — приобрести лавандовые ароматические саше, сухие картины и косметику из этих цветов. Ближе к 9 Мая в торговых шале центральных площадок начнут появляться вещи с символикой Великой Отечественной войны и Победы.

Также на центральных площадках можно будет купить натуральный мед и необычные лакомства.