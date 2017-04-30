1 мая маршруты общественного транспорта временно изменятся

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. 1 мая столичный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам до окончания праздничных мероприятий. Об этом сообщает сайт mos.ru.

В центре города весь день автобусы будут следовать:

— маршрут М1 — от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник";

— маршрут М2 — от остановки "Фили" до Никитских Ворот;

— маршрут М3 и № 255 — от спорткомплекса "Лужники" до станции метро "Кропоткинская";

— маршрут М5 — от Нагорного бульвара до станции метро "Добрынинская";

— маршрут М6 — на участках от Силикатного завода до станции метро "Краснопресненская", а также от станции метро "Нагатинская" до кинотеатра "Ударник" (после 10:00 — до станции метро "Добрынинская");

— № 144 — от станции метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник" (после 10:00 — до станции метро "Октябрьская");

— № 158 — от 3-го Павелецкого проезда до улицы Балчуг.

С 08:00 до окончания мероприятий троллейбусы маршрутов М7, М7к, М8 и автобусы маршрутов М9, Т25 и № 122 будут ходить с увеличенными интервалами. Изменения затронут также автобусы маршрута М10, которые будут курсировать от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская"; № 38, на котором можно добраться от Рижского вокзала до станции метро "Трубная"; № 101 и 904, которые будут доезжать до Белорусского вокзала.

С 12:00 троллейбусы № 4, М4 и М4к начнут ходить до станции метро "Октябрьская", а № 8 — от Москворецкого рынка до станции метро "Добрынинская".

Маршруты автобусов изменятся и в районе Щукино. Там пройдут шествие от станции метро "Октябрьское поле" (по улицам Маршала Бирюзова, площади Академика Курчатова, улице Маршала Василевского) и митинг у станции метро "Щукинская".

С 10:00 до окончания мероприятий транспорт будет следовать:

— № 39 — от конечной остановки "Улица Расплетина" по улице Берзарина (вместо улиц Расплетина и Маршала Бирюзова), далее своей трассой; в обратном направлении — от станции метро "Октябрьское поле" по улицам Народного Ополчения и Маршала Вершинина (вместо улицы Маршала Бирюзова), далее по улице Расплетина своей трассой;

— № 60 — в обоих направлениях по улице Маршала Новикова и Новощукинской улице (вместо улицы Маршала Василевского);

— № 105, 800 — от станции метро "Щукинская" в обоих направлениях по улицам Щукинской, Академика Курчатова, Сосновой, Пехотной, 2-му Пехотному переулку, 1-му Волоколамскому проезду, улице Маршала Конева, улице Маршала Рыбалко до кинотеатра "Юность", далее своей трассой;

— № 253 — при следовании к Щукину: от остановки "Улица Берзарина" по улицам Максимова, Маршала Новикова, далее своей трассой до Щукина; в обратном направлении — от остановки "Новощукинская улица" по улицам Маршала Василевского, Щукинской, Академика Курчатова, Сосновой, Пехотной, 2-му Пехотному переулку, 1-му Волоколамскому переулку, улицам Маршала Конева, Маршала Рыбалко, Народного Ополчения до станции метро "Октябрьское поле", далее своей трассой.

Из-за шествия на улице Заморенова с 12:00 троллейбусы № 35 будут курсировать от улицы Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода, № 66 — от станции метро "Филевский парк" до Белорусского вокзала. Автобусы будут ходить:

— № 4 — при следовании от Силикатного завода по улице Красная Пресня (вместо улицы Заморенова);

— № 39 — при следовании к улице Расплетина по улице Красная Пресня (вместо улицы Заморенова);

— № 69 — от остановки "2-я Черногрязская улица" по улице Сергея Макеева и улице 1905 года до станции метро "Улица 1905 года";

— № 152 — от Филевского бульвара до остановки "Шмитовский проезд — детская больница" своей трассой, а далее по маршруту автобуса № 869.

С 14:00 троллейбусы № 18, 54 и автобусы М6, Т79, № 12, 64, 116, 850 могут следовать с увеличенными интервалами.

Кроме того, с 1 мая по 31 октября в Зеленограде будут ходить сезонные автобусы № 403 и 408.

№ 403 следует от станции Крюково до деревни Соколово с 07:30 до 18:20 по всем дням недели. Также на маршруте организованы два рейса до деревни Полежайки с отправлением от станции Крюково в 07:30 и 18:20. Автобус № 408 "Березка" — "Деревня Холмы" будет работать по выходным с 09:05 до 19:00. Еще один пятничный рейс начнет отправляться от остановки "Березка" в 19:00.