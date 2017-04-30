Глава МЧС потребовал взять на контроль места отдыха на майские праздники

КРАСНОЯРСК, 30 апр — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал во время майских праздников взять на особый контроль все места отдыха россиян, чтобы не допустить крупных пожаров и тяжёлых последствий от них.
Министр пояснил, что риски пожаров в праздничные и выходные дни возрастают. Он напомнил, что решением правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям во всех регионах Сибири введён режим ЧС, во многих муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим.
Он отметил, что в период всех майских праздников усиленно работают гарнизоны подразделений пожарной охраны, МВД, ГИБДД. "К праздникам число техногенных пожаров благодаря усилиям пожарных и увеличению группировки удалось сократить в два раза", — отметил Пучков.
Вместе с тем, добавил он, в вопросе обеспечения пожарной безопасности нужна помощь и поддержка населения, чтобы люди сами понимали все риски опасностей и угроз.