В Красноярском крае ситуация с лесными пожарами стабилизируется к 1 мая

КРАСНОЯРСК, 30 апр — РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае может стабилизироваться к 1 мая, сообщил первый заместителя губернатора края — председатель краевого правительства Виктор Томенко.

"С 25 по 28 апреля совместными усилиями федеральной, краевой группировок противопожарной службы, патрульных групп и муниципальных образований было потушено более 2,1 тысячи возгораний, удалось отстоять от пожаров более 150 населенных пунктов в 22 муниципальных образованиях Красноярского края", — сказал он на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую провёл глава МЧС России Владимир Пучков.

Говоря о ситуации с лесными пожарами, вице-губернатор отметил, что угрозы перехода пожаров на населённые пункты нет. "Стабилизацию лесопожарной обстановки прогнозируем к 1 мая", — доложил Томенко.

Томенко отметил, что с 25 апреля в регионе установилась аномально сухая жаркая погода с порывистым ветром. Она идентична той, что наблюдалась в Хакасии в 2015 году, где в результате массовых пожаров погибли люди. Уже с 20 апреля на территории Красноярского края бал введён особый противопожарный режим за исключением северных территорий.

"Однако, несмотря на все принимаемые меры, имелись факты нарушения особого противопожарного режима несознательными гражданами. В результате неосторожного обращения с огнём местного населения не территории пяти населенных пунктов в трёх муниципальных районах огнём было уничтожено девять жилых домов", — сказал Томенко.

Без крова остались 15 человек. Погибших и пострадавших нет. По словам Томенко, все выплаты будут произведены за счёт средств краевого бюджета, помощь федерального центра не требуется.