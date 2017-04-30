В Красноярском крае ситуация с лесными пожарами стабилизируется к 1 мая

КРАСНОЯРСК, 30 апр — РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае может стабилизироваться к 1 мая, сообщил первый заместителя губернатора края — председатель краевого правительства Виктор Томенко.
Говоря о ситуации с лесными пожарами, вице-губернатор отметил, что угрозы перехода пожаров на населённые пункты нет. "Стабилизацию лесопожарной обстановки прогнозируем к 1 мая", — доложил Томенко.
"Однако, несмотря на все принимаемые меры, имелись факты нарушения особого противопожарного режима несознательными гражданами. В результате неосторожного обращения с огнём местного населения не территории пяти населенных пунктов в трёх муниципальных районах огнём было уничтожено девять жилых домов", — сказал Томенко.
Без крова остались 15 человек. Погибших и пострадавших нет. По словам Томенко, все выплаты будут произведены за счёт средств краевого бюджета, помощь федерального центра не требуется.