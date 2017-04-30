В Бурятии площадь лесных пожаров за сутки удвоилась

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Площадь действующих на данный момент лесных пожаров в Бурятии составляет около двух тысяч гектаров, сообщается в воскресенье на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства.

Утром в субботу в республике было 19 очагов возгорания на общей площади около 1020 гектара.

"На утро 30 апреля в Бурятии зарегистрировано 20 лесных пожаров… Из них действует 14 очагов на общей площади менее 2 тысяч гектаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожары были зафиксированы в Кабанском, Баунтовском, Джидинском, Заиграевском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Тункинском, Кижингинском, Курумканском, Хоринском районах Бурятии. Так, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства, общая площадь пожара в Заиграевском районе составила тысяча гектаров, в Тункинском национальном парке — 265 гектаров, в Прибайкальском районе — 220 гектаров.

Кроме того, еще шесть пожаров локализовано на площади менее 400 гектаров. В тушении лесных пожаров задействовано свыше 860 человек.