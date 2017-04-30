Вылет рейса "ВИМ-Авиа" Благовещенск-Москва вновь задерживается

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 апр — РИА Новости. Вылет рейса Благовещенск-Москва авиакомпании "ВИМ-Авиа" задержан третий раз за неделю, сообщается на сайте аэропорта Игнатьево.

В понедельник рейс этой авиакомпании был задержан почти на четыре часа из-за замены борта по техническим причинам в Домодедово, во вторник задержка вылета по этой же причине составила более шести часов.

"Рейс Благовещенск-Домодедово авиакомпании "ВИМ-Авиа" задержан до 13.20 местного времени. Вылет рейса задержан в аэропорту Домодедово по причине ожидания воздушного судна с другого рейса в Москве. Пассажиры рейса Благовещенск — Домодедово будут отправлены а аэропорт назначения воздушным судном B-777, ориентировочно в 13.20 местного времени (07.20 мск)", — сообщается на сайте аэропорта Игнатьево.

Уточняется, что на рейс продано 212 билетов. Пассажиров обеспечат напитками, багаж будут бесплатно принимать в камере хранения.