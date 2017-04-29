СПЧ и общественный совет при ГУ МВД проведет наблюдение на акции в Москве

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) планируют совместно с общественным советом при ГУ МВД по Москве вести наблюдение на несогласованной акции в центре столицы 29 апреля, сообщил в субботу РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

"Мы планировали, что члены совета будут в качестве общественных наблюдателей работать на этой акции. Те, кто смогут это вместить в свой рабочий график, придут сегодня к двум часам, чтобы приступить к общественному наблюдению вместе с членами общественного совета при Главном управлении МВД России по Москве", — рассказал Федотов.

"Мы договорились, что будем общественное наблюдение осуществлять совместно. Я думаю, что это позволит обеспечить соблюдение прав человека и предотвратит столкновения", — добавил правозащитник.

Созданное Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" подало в мэрию Москву заявку на массовую демонстрацию 29 апреля – власти согласовали мероприятие, но изменили начальную точку маршрута со Славянской площади на проспект Сахарова. По заявлению мэрии, Славянская площадь – один из крупнейших транспортных узлов города, и нет возможности такое количество людей на этой площадке сосредоточить единовременно.

Организаторы акции отвергли это предложение и через суд попытались настоять на своем варианте, но получили отказ. В полиции подчеркнули, что в случае, если акцию попытаются провести на Славянской площади, она будет считаться несогласованной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, призывы к незаконным действиям, естественно, приведут к абсолютно законной реакции властей. Прокуратура предупредила организаторов акции Марию Баронову и Якова Ермакова о недопустимости нарушения закона.