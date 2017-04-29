Спасенную от собак в Приморье тигрицу Филиппу выпустили в заказнике в ЕАО

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр — РИА Новости. Тигрицу Филиппу, которую ранее спасли от собак в Приморье, выпустили в заказнике "Дичун" в Еврейской автономной области, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".

Четырехмесячная самка амурского тигра, которую назвали Филиппой, пришла к людям 29 декабря 2015 года в поисках пищи, однако в селе ее едва не разорвали собаки. Жители Филипповки сообщили о ситуации сотрудникам национального парка "Земля леопарда", которые прибыли на место и спасли тигрицу. Хищницу отправили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. Здесь она быстро пошла на поправку.

Специалисты отмечают, что тигрица перенесла транспортировку без проблем и чувствует себя хорошо. Центр "Амурский тигр" предоставил специальный ошейник с GPS-модулем, благодаря которому можно отслеживать маршрут перемещения тигрицы по тайге после выпуска.

"Мы надеемся, что Филиппа приживется в ЕАО и увеличит уже существующую там группировку тигров. Тем не менее, это своеобразный аванс. Увеличение количества тигров в ЕАО говорит о том, что нужно прикладывать больше усилий для сохранения объектов животного мира на территории области", — комментирует директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

По его словам, создание национального парка будет гарантировать стабильное существование тигра в ЕАО. Перемещением тигра ученые стараются усилить группировку этих животных на пределе их обитания в крайней западной части ареала — на границе Еврейской и Амурской областей.

"Сейчас там уже обитает около 10 хищников. Мы надеемся, что эта группировка, расселяясь, займет территории, на которых в недавнем историческом прошлом тигры жили. В первую очередь — это левобережье Амура в Хабаровском крае, на территорию уже давно спланированного заказника "Арсеньевский", — отметил руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.