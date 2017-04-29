Жилье для жителей Бубновки, где сгорели дома, подготовят до 30 сентября

БУБНОВКА (Иркутская область), 29 апр — РИА Новости. Жилье для жителей поселка Бубновка в Иркутской области, где в результате пожара сгорели 59 домов из 88, будет построено до 30 сентября этого года, сообщил глава МЧС Владимир Пучков на встрече с жителями Бубновки.

В поселок он прилетел из Бурятии, где накануне пожар уничтожил более 20 строений в одном населенном пункте.

"Сейчас основной вопрос — это обеспечение жильем тех, кто остался без крова. Он уже прорабатывается. До 30 сентября этого года мы планируем восстановить жилье", — сказал Пучков.

Он подчеркнул, что каждая семья будет принимать решение самостоятельно по варианту будущего жилья. "Также мы будем решать, что делать с оставшимися в поселке домами", — сообщил глава МЧС.

Он сказал, что для пострадавшего населения развернуты пункты временного размещения. "Я рекомендую вам там пока жить, в пунктах временного размещения компенсируется и питание, и проживание", — отметил Пучков.