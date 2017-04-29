Жители Бурятии собирают вещи для пострадавших от пожаров в Черемушках

КРАСНОЯРСК, 29 апр — РИА Новости. Жители Бурятии собирают вещи и предметы первой необходимости для пострадавших жителей села Черемушки Прибайкальского района, где в пятницу в результате сильного пожара сгорело почти 20 домов, сообщил пресс-секретарь и.о. главы республики Александр Мальцев.

"Минсоцзащиты Бурятии объявило о сборе вещей и предметов первой необходимости для пострадавших жителей села Черемушки. В результате крупного пожара, который произошел накануне в селе, сгорело 17 жилых домов", — сказал он журналистам, добавив, что без крова остались 14 человек.

По данным властей, прием вещей первой необходимости осуществляется в Прибайкальском отделе социальной защиты населения. В Улан-Удэ вещи принимают в здании министерства социальной защиты населения по улице Гагарина, 10, а также в управлении социальной защиты населения по Улан-Удэ по адресу ул. Бульвар Карла Маркса, 14.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Прибайкальском районе произошел крупный пожар, в результате которого в селе Черёмушки сгорело более 20 домов. В субботу в Бурятию прибыл глава МЧС России Владимир Пучков и оперативная группа министерства. Они провели заседание КЧС по вопросам защиты населённых пунктов от пожаров, профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности.