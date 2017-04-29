На МЦК возобновили движение поездов против часовой стрелки

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Движение поездов против часовой стрелки возобновлено на Московском центральном кольце после временного прекращения по техническим причинам, сообщила в субботу пресс-служба МЦК.

"Возобновлено движение "Ласточек" против часовой стрелки — электропоезда начали одновременно следовать по маршруту. К выпуску на линию готовятся дополнительные составы, чтобы устранить образовавшиеся интервальные разрывы", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Движение на МЦК против часовой стрелки утром в субботу было временно прекращено из-за остановившегося поезда.