Улюкаев похвастался отличным здоровьем

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый по делу о взятке в 2 миллиона долларов, во время утренней пробежки сообщил, что состояние здоровья у него отличное.

Телеканал РЕН ТВ в субботу опубликовал видео, на котором Улюкаев запечатлен во время пробежки в парке.

"Отличное", — ответил бывший министр телеканалу на вопрос о его здоровье.

"Не дождутся!" — добавил он, комментируя информацию в СМИ о его плохом самочувствии.

Суд продлил до 15 июля срок домашнего ареста Улюкаева и разрешил ему два часа прогулок в день. При этом ранее сам министр попросил в суде избрать ему другую, более мягкую меру пресечения. Он рассказал о состоянии своего здоровья, сообщив, что страдает атеросклерозом, гипертонией и другими заболеваниями, связанными с сосудистой системой. Защита настаивала на необходимости прогулок, ссылаясь на состояние здоровья своего подзащитного, а позднее заявила о необходимости его госпитализации из-за ряда хронических заболеваний.

Улюкаев в ноябре прошлого года был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Как сообщал Следственный комитет, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев, задержанный в ноябре прошлого года, вину в получении взятки не признает.