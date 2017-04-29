С 29 апреля изменятся некоторые маршруты общественного транспорта Москвы

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. С сегодняшнего дня в столице изменятся несколько маршрутов наземного общественного транспорта, а на некоторых появятся дополнительные остановки, сообщает mos.ru.

Так, маршрут троллейбуса № 30 будет продлен до станции метро "Авиамоторная" с разворотом через проезд завода "Серп и Молот". Также вводится дополнительная остановка "Метро "Авиамоторная" по шоссе Энтузиастов в обоих направлениях.

Изменения также коснутся автобусного маршрута № 730: при следовании к Гаражной улице автобусы будут заезжать к остановке "Центр обслуживания населения". А на маршруте автобуса № 902 организованы короткие рейсы № 902к "Ново-Переделкино" — "Метро "Раменки".

Дополнительные остановки вводятся сразу на нескольких маршрутах. Среди них — автобусы № 859, № 891 и № 911.

Полную информацию об изменениях в работе общественного транспорта можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.