Крымские власти прогнозируют рост туристов с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий ожидает в этом году рост туристического потока из Украины.

"Туристы из Украины потянутся на крымские курорты. Мы ожидаем рост турпотока. У многих с Крымом остались родственные и семейные связи, бизнес. Крым невозможно вырвать из души тех людей, которые хоть раз здесь побывали", — сказал Стрельбицкий в интервью РИА Новости.

По его словам, помешать могут только форс-мажорные обстоятельства, такие как перекрытие границы украинскими властями.

"Надеемся, что они не пойдут на такой опрометчивый шаг", — подчеркнул министр.

По его словам, в Украине нет альтернативы крымским курортам.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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