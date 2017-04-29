СМИ: МВД погасило задолженность перед адвокатами по назначению за 2016 год

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские правоохранительные и судебные органы выплатили 700 миллионов рублей долга, которые предназначались для оплаты работы адвокатов по назначению за прошлый год, пишет в субботу газета "Коммерсант" со ссылкой на Федеральную палату адвокатов России.

"Правоохранительные и судебные органы России, наконец, полностью погасили задолженность за 2016 год по оплате труда адвокатов по назначению. Львиная доля долгов приходилась на органы дознания и следствия МВД, которые на конец прошлого года не выплатили защите 700 миллионов рублей", — говорится в материале.

Как рассказали газете в Федеральной палате адвокатов, задолженность перед защитниками, работавшими по назначению в 2016 году, практически полностью погашена. В настоящее время не расплатились с некоторыми региональными палатами, но такие случаи единичные, пояснили в организации.

По данным газеты, задолженность перед адвокатами, защищавшими клиентов, которые не имели возможности сами оплатить данные услуги, выросла с 210,8 миллионов рублей в 2015 году до 700 миллионов рублей к концу прошлого года.

Отмечается, что МВД достаточно оперативно отреагировало на сложившуюся ситуацию. Было принято решение о погашении долгов за счет изысканных ресурсов 294 миллионов рублей еще в прошлом году, а остальные деньги были выплачены уже в этом году за счет нового бюджета.

В пресс-службе МВД пояснили "Коммерсанту", что сейчас Минфин проводит работу по подготовке проекта федерального закона о внесении изменений в бюджет 2017 года и планового периода 2018-2019 годов. "По окончании этой работы будет принято решение о дальнейшем финансировании расходов на оплату труда адвокатов", — сказали в ведомстве.