В Югре выросло число хозяйств, открытых представителями народов Севера

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр — РИА Новости. Количество фермерских и индивидуальных хозяйств, созданных молодыми представителями коренных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе, увеличилось почти в два раза за семь лет, сообщает пресс-центр правительства Югры.

Эти данные озвучил первый заместитель губернатора округа Алексей Шипилов, выступая с докладом на XVI сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, который проходит в Нью-Йорке.

"Правительство Югры оказывает разностороннюю поддержку молодым представителям коренных малочисленных народов Севера. Так, молодым предпринимателям предоставляется финансовая помощь при создании фермерского или индивидуального хозяйства. За последние 7 лет количество этих хозяйств увеличилось с 58 до 100", — говорится в сообщении пресс-центра регионального правительства.

По словам вице-губернатора Шипилова, в настоящее время в Югре 92% детей ханты и манси школьного возраста охвачены образовательными услугами без отрыва от семьи. "Дети из числа ханты и манси имеют возможность изучать родные языки", — подчеркнул он.

В марте эксперты ООН посетили Югру, изучив опыт автономного округа в развитии и сохранении коренных народов. В ходе визита председатель экспертного механизма по правам коренных народов, эксперт от Африки Альберт Баруме предложил властям региона поделиться своим опытом на площадках под эгидой Организации Объединенных Наций.

В настоящее время примерно четверть площади (24,8%) автономного округа отведена под территории традиционного природопользования. При этом, несмотря на огромный географический разброс мест проживания коренных народов, места их традиционного проживания обеспечены доступом в интернет на 80%.

В пятницу заместитель начальника управления Федерального агентства по делам национальностей Александр Ненашев сообщил, что до 2025 года на реализацию механизмов поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока государством будет выделено около 1,3 миллиарда рублей. По его словам, это будет целевая поддержка регионов — средства планируется направить на повышение доступности объектов социальной, инженерной инфраструктуры, развитие образования, культуры и сохранение традиционной хозяйственной деятельности.

По информации регионального правительства, за последние 10 лет власти Югры направили на поддержку коренных народов Севера, проживающих на территории округа, не менее 6,5 миллиарда рублей.

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