Две эпохи встретились на сцене проекта "Ты супер!"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На НТВ продолжается второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!", по условиям которого в полуфинал проходят только четыре участника, которых выберет каждый из членов жюри. Позади три месяца напряженной работы, сотни спетых песен. И сейчас на финишной прямой участникам особенно важна поддержка.
Тогда юный вокалист исполнил песню "Santa Lucia", задав высокую планку для будущих номеров. Для своего следующего выступления на конкурсе Руслан выбрал особенную песню из кинофильма "Приключения Электроника". Когда-то её пели все пионеры и октябрята нашей страны.
Юный вокалист "Ты супер!" Руслан Огурцов исполнил "Крылатые качели" ничуть не хуже удивительного Эрика. Это подтвердил известный композитор и Народный артист России, лауреат Госпремии СССР Евгений Крылатов, автор советских хитов "Три белых коня", "Колыбельная медведицы" и "Прекрасное далёко". Зрители, участники и члены жюри "Ты супер!" приветствовали легендарного композитора стоя.
Услышав знакомые ноты, Маргарита Суханкина не смогла сдержать чувств: в юности она тоже исполняла "Крылатые качели", солируя в большом детском хоре. Вадим Такменёв пригласил её на сцену, и вместе с Русланом они исполнили эту удивительную песню ещё раз, связав два поколения волшебной силой музыки.
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.