Две эпохи встретились на сцене проекта "Ты супер!"

Две эпохи встретились на сцене проекта Ты супер!

Две эпохи встретились на сцене проекта Ты супер!

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На НТВ продолжается второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!", по условиям которого в полуфинал проходят только четыре участника, которых выберет каждый из членов жюри. Позади три месяца напряженной работы, сотни спетых песен. И сейчас на финишной прямой участникам особенно важна поддержка.

После своего выступления на первом этапе отборочных испытаний 13-летний Руслан Огурцов из краснодарского города Апшеронска дал судьям обещание "Я вас еще удивлю!".

Тогда юный вокалист исполнил песню "Santa Lucia", задав высокую планку для будущих номеров. Для своего следующего выступления на конкурсе Руслан выбрал особенную песню из кинофильма "Приключения Электроника". Когда-то её пели все пионеры и октябрята нашей страны.

Юный вокалист "Ты супер!" Руслан Огурцов исполнил "Крылатые качели" ничуть не хуже удивительного Эрика. Это подтвердил известный композитор и Народный артист России, лауреат Госпремии СССР Евгений Крылатов, автор советских хитов "Три белых коня", "Колыбельная медведицы" и "Прекрасное далёко". Зрители, участники и члены жюри "Ты супер!" приветствовали легендарного композитора стоя.

© Фото : пресс-служба НТВ Две эпохи встретились на сцене проекта "Ты супер!" © Фото : пресс-служба НТВ Две эпохи встретились на сцене проекта "Ты супер!"

"Руслан спел эту песню с душой, с чистым сердцем, — сказал Евгений Павлович. — Для любого композитора очень приятно и важно, что спустя годы его музыка становится востребованной и живёт своей жизнью. Кажется, так случилось и с этой песней, которая была написана практически сорок лет назад…".

Услышав знакомые ноты, Маргарита Суханкина не смогла сдержать чувств: в юности она тоже исполняла "Крылатые качели", солируя в большом детском хоре. Вадим Такменёв пригласил её на сцену, и вместе с Русланом они исполнили эту удивительную песню ещё раз, связав два поколения волшебной силой музыки.

© Фото : пресс-служба НТВ Участник вокального конкурса "Ты супер!" Руслан Огурцов © Фото : пресс-служба НТВ Участник вокального конкурса "Ты супер!" Руслан Огурцов

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.