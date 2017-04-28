Свыше 720 домов капитально отремонтируют в Ивановской области в 2017 году

ИВАНОВО, 28 апр – РИА Новости. Власти Ивановской области намерены в 2017 году провести капитальный ремонт 728 многоквартирных домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.

"В настоящее время ремонтные работы выполнены полностью в 745 домах. В планах на 2017 год – отремонтировать еще 728 домов. Сейчас работы ведутся на 101 объекте. В ближайшее время подрядчики приступят к капитальному ремонту 232 домов, срок окончания работ – осень текущего года. Кроме того, объявлены аукционы для определения подрядных организаций для проведения капремонта на 245 объектах", — сказал собеседник агенства.

Он пояснил, что в текущем году в регионе планируется завершить краткосрочную региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2015-2017 годы, в рамках которой должны быть отремонтированы 1589 многоквартирных домов. Из них 1473 дома ремонтируются силами регионального оператора по капитальному ремонту, остальные 116 – самими собственниками.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, глава региона Павел Коньков утвердил предельные суммы денежных средств, которые могут направляться на оплату того или иного вида работ по капитальному ремонту. Кроме того, в Ивановской области проведен первоначальный отбор компаний для формирования реестра квалифицированных подрядных организаций, что позволит снизить риск при выборе подрядчика для проведения капитального ремонта.

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