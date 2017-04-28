В СЖР призвали украинских коллег не создавать "черные списки" журналистов

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Ашот Джазоян, которому запрещен въезд на Украину, считает, что "черные списки" в журналистике — это неправильный ход, а все страны должны стремиться к созданию "светлых списков" и делать так, чтобы журналистика работала независимо от границ и была свободна в своем перемещении.

В пятницу в преддверии заседания исполнительного комитета Международной федерации журналистов (МФЖ) проходит открытая конференция "Пропаганда и фальшивые новости в мире: вызовы, стоящие перед МФЖ". Рабочее заседание исполкома — правления крупнейшей международной журналистской организации, объединяющей в своих рядах более 600 тысяч членов из 140 стран мира, — состоится 29-30 апреля в Центральном доме журналиста. По уставу МФЖ, заседание исполкома также будет являться ежегодным общим собранием МФЖ.

Выступая на конференции, Джазоян напомнил, что на протяжении трех лет существует совместный проект СЖР и Национального союза журналистов Украины, идет "диалог между журналистами двух стран". "За это время и с российской, и с украинской стороны в работе проекта принимали участие более 150 журналистов, и удивительно, что в последние полтора года к проекту присоединились молодые журналисты — около 50 молодых журналистов принимали участие в создании совместных проектов", — отметил секретарь союза.

Это, по его мнению, "еще раз доказывает, что в условиях пропаганды, лжи и фейков продолжается этот диалог, попытка приостановить все это отчуждение и преодолеть то противоречие, которое существует в медиапространстве между Россией и Украиной". Этот проект, добавил он, продолжается и дальше.

"Мы должны продолжать находить такую форму, чтобы в конфликтной ситуации протягивать друг другу руки и преодолеть то отчуждение, которое между нами существует. Потому что это основа журналистики — быть в вечном диалоге с оппозицией, с конфликтующей стороной, с человеком, который читает твою газету, с властью", — подчеркнул он.

Джазоян также напомнил, что ему "как участнику диалога" запрещен въезд в Украину.

"Я обращаюсь к МФЖ, чтобы мы приняли по этому поводу свое обращение — это вопрос не по поводу того, что это меня касается, а по поводу того, что, мне кажется, "черные списки" в журналистике — это неправильный ход, мы должны идти к "светлым спискам" и к тому, чтобы журналистика работала независимо от границ и была свободна в своем перемещении, что является одной из основных заповедей закона о свободе слова", — заключил секретарь СЖР.

Ранее пресс-служба Независимого медиапрофсоюза Украины сообщила, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны сроком на три года секретарю СЖР Джазояну из-за его визитов в Крым. Подтверждением этой информации от СБУ РИА Новости пока не располагает.