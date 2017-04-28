Воронежские власти предложили обустраивать города по японским технологиям

ВОРОНЕЖ, 28 апр — РИА Новости. Японские технологии по улучшению городской среды, внедряемые в Воронеже, предлагается использовать и в других регионах страны, сообщает областное правительство.

В ноябре 2016 года Воронеж был выбран первым российским городом для реализации проекта по улучшению городской среды. В частности, в этом городе планируется воплотить в жизнь японский проект формирования комфортной городской среды и комплексной модернизации ЖКХ. В пятницу в рамках российско-японского сотрудничества в Воронеж прибыл министр по делам сотрудничества с Россией в области экономики, министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

В ходе встречи состоялось подписание договора подряда на строительство "Умного дома" между Nice Corporation, ОАО "ДСК" и ВГАСУ (Воронежский государственный архитектурно-строительный университет).

"Это новый подход, технологии, которых у нас еще нет, но они должны обязательно быть, если мы претендуем на роль удобной для жизни страны и города. Мы могли бы стать стартовой площадкой для других городов России, отработать эти технологии", — сказал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Он отметил, что к сентябрю будет реализован японский проект по установке "умных" светофоров на перекрестках одной из главных транспортных магистралей города — Московском проспекте. Светофоры будут связаны в интеллектуальную систему управления: они станут работать в зависимости от плотности автомобильного потока, управляя загруженностью улиц. Согласно прогнозам разработчиков, это позволит увеличить пропускную способность на 25%.

Ранее российские и японские специалисты приняли решение о концепции развития транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Воронеж-1" и строительстве первой очереди рельсового транспорта в городе. В пятницу на территории железнодорожного вокзала "Воронеж-1" был представлен этот российско-японский проект.

"В зону ответственности российской стороны, то есть Воронежа, входит разработка концепции метро легкого заложения, а также технико-экономическое обоснование строительства данного объекта… В зону ответственности японской стороны входит разработка транспортно-пересадочного узла под площадью Черняховского", — сообщает облправительство.

В Токио полагают, что реализация транспортных проектов в Воронеже позволит диверсифицировать российско-японское сотрудничество, которое в основном до сих пор было сосредоточено на энергетике.

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