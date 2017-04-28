Доход воронежского губернатора за год сократился до 9,65 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 28 апр — РИА Новости. Декларированный доход губернатора Воронежской области Алексея Гордеева в 2016 году составил 9,65 миллиона рублей, что на 337,9 тысячи рублей меньше, чем годом ранее, сообщает в пятницу правительство региона.

По итогам 2015 года доход Гордеева составил более 9,99 миллиона рублей. Кроме того, губернатору принадлежали квартира площадью 127 квадратных метров, гараж площадью 31,4 квадратных метра, легковые автомобили ГАЗ-М20 "Победа", М-403 "Москвич" и ГАЗ-69А.

"Декларированный годовой доход главы региона составил 9 652 924,73 рублей", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, недвижимое имущество Гордеева за 2016 год не изменилось.

Доход его супруги Татьяны Гордеевой за 2016 год составил чуть более 1 миллиона рублей (годом ранее — порядка 1,588 миллиона рублей). Она по-прежнему владеет тремя земельными участками площадью 2500, 5000 и 12500 квадратных метров, квартирой (252,7 квадратных метра), а также двумя машино-местами – 15,12 и 8,55 квадратных метра.

Все имущество супругов, по данным правительства региона, находится в России.