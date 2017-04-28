В мэрии Москвы согласовали проведение акции по пятиэтажкам 14 мая

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мэрия Москвы одобрила проведение в столице акции 14 мая, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Мы провели встречи с заявителями. Нам поступило несколько заявок, и в итоге мы согласовали проведение единой акции на академика Сахарова 14 мая", — сказал Черников.

Как пояснила РИА Новости заявитель акции Юлия Галямина, в акции примут участие до 5 тысяч человек. "Это будет 14 мая, в воскресенье, на проспекте Сахарова, нам согласовали 5 тысяч человек. В принципе, департамент транспорта вполне не против, если придет больше, потому что эта площадь позволяет принять большее количество людей, они готовы обеспечить безопасность", — отметила Галямина.

По словам активистки, основное требование организаторов и участников мероприятия – отмена закона о реновации.

Власти Москвы готовят крупномасштабную программу реновации столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки" — 25 миллионов квадратных метров (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. В феврале мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать новую крупномасштабную программу сноса ветхих и аварийных пятиэтажек.

По словам Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Закон о расселении пятиэтажек будет доработан с учетом мнения горожан, главными принципами будут защита прав граждан и справедливость, подчеркнул мэр.

Мэр Москвы также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся жителям сносимых домов. Кроме того, столичный градоначальник предлагает зафиксировать в законе право жителей отказаться от участия в программе реновации на общем собрании собственников жилья, предусмотреть право собственников нежилых помещений выбирать между предоставлением равнозначного помещения или денежной компенсации, а также право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.