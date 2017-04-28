В Якутии 1-9 мая пройдет Азиатская физическая олимпиада среди школьников

ЯКУТСК, 28 апр — РИА Новости. Около 170 школьников из России, Китая, Израиля, Индии, Сингапура, Таиланда и других стран в составе 24 команд будут участвовать в XVIII Азиатской физической олимпиаде, которая пройдет с 1 по 9 мая в Якутске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства Якутии.

Российская команда состоит из восьми человек, причем трое из них — школьники из Якутии.

Как отметили в пресс-службе, Россия впервые получила право провести Азиатскую физическую олимпиаду. Инициатором ее проведения в Якутии выступил глава республики Егор Борисов, его предложение было поддержано федеральным министерством образования.

"Проведение олимпиады укрепит международные и межрегиональные связи будущей интеллектуальной элиты, научных сообществ стран Азиатско-Тихоокеанского региона, послужит укреплению научно-образовательного авторитета России в мире. Также важной составляющей программы будет знакомство гостей с самобытной культурой и традициями народов, населяющих Россию" — прокомментировал РИА Новости Борисов.

Ожидается, что в церемонии открытия олимпиады 2 мая в культурном центре СВФУ "Сергеляхские огни" примут участие глава республики, а также президент Азиатской олимпиады Леонг Чуан Квек. На арене спортивного центра "Триумф" участникам предстоит пройти теоретические и экспериментальные туры. По итогам выступлений будет сформирован новый рейтинг кандидатов на Международную олимпиаду по физике 2017 года, которая пройдет в Индонезии.

Проведение олимпиады в Якутске также станет подготовительным этапом к I Международным интеллектуальным играм "Юность Азии" в 2018 году, которые были инициированы главой Якутии. В этих интеллектуальных соревнованиях планируется участие более 1,5 тысяч школьников из разных стран. В рамках Игр проведут научные конференции, олимпиады по физике, математике, химии и информатике.

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