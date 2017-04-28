В Москве изменится режим работы центральных станций метро 7 и 9 мая

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Центральные станции московского метро изменят режим работы 7 и 9 мая из-за парада Победы и массовых мероприятий, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Так, во время парада и его генеральной репетиции станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд" и "Театральная" будут работать только на вход. Также 7 и 9 мая некоторое время будет ограничен выход со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" и "Китай-город". Ограничение будет действовать во время построения и прохождения колонн боевой техники по Тверской улице.

Кроме этого, весь день 9 мая первый вестибюль станции "Парк Победы" будет работать только на выход, а второй вестибюль только на вход, с 12.00 до окончания праздничных мероприятий будет полностью ограничен вход на станции "Парк Победы", "Кутузовская", "Киевская" и "Белорусская".

После праздничного салюта и массовых мероприятий ограничат вход пассажиров на станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Александровский сад", "Арбатская" и "Боровицкая".