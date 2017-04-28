На Тамбовщине 700 волонтеров помогут в проведении акции "Бессмертный полк"

ТАМБОВ, 28 апр — РИА Новости. Около 700 волонтеров примут участие в акции "Бессмертный полк" в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"В Тамбовской области активно проходит подготовка к акции "Бессмертный полк", в которой примут участие около 700 волонтеров. Стать волонтером может каждый желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте в профильных группах социальной сети "ВКонтакте" и пройти специальное обучение", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2016 году в акции "Бессмертный полк на Тамбовщине приняли участие более 68 тысяч человек, около 20 тысяч из них прошли колонной в столице региона.

"В этом году ожидается еще большее количество участников. Во время акции волонтеры оказывают им самую разную помощь. Они отвечают на все возникающие у тамбовчан вопросы, создают "живую" цепь, работают с трибунами, сопровождают ветеранов. В числе волонтеров есть и врачи, которые при необходимости смогут оказать первую медицинскую помощь", — рассказал представитель пресс-службы.

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