Младенческая смертность в России снизилась почти на 20% за три месяца

Младенческая смертность от всех причин снизилась в России почти на 20% в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщается в докладе Росстата, опубликованном в пятницу.

Согласно статистическим данным, в январе-марте 2017 года умерло 2402 ребенка, что соответствует 5,2 смертей на тысячу родившихся детей, в то время как в 2016 году за этот период умер 2991 ребенок (6,2 на тысячу родившихся).